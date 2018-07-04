"Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmazlığı emlakçılar çözemez"

KUDÜS (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen barış planına atıfta bulunarak, "Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmazlık emlakçıların yöntemiyle çözülemez." dedi.

İşgal altındaki Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ureykat, İsrail ve ABD yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

Washington ve Tel Aviv'ı, Filistin yönetimini hedef alan yaptırımları sebebiyle Filistin meselesinde iki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan çabalara öncülük etmekle suçlayan Ureykat, "ABD ve İsrail yönetimleri Filistin meselesinin çözümünde müzakereden dikte etmeye geçti. Bu, Filistinliler tarafından asla kabul edilemez." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına da değinen Ureykat, "Beyaz Saray büyük insanlar tarafından yönetilmeli, emlakçılar tarafından değil. Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmazlık emlakçıların yöntemiyle çözülemez." şeklinde konuştu.