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Filistin - Irak dostluk maçı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 23:12 | Son Güncelleme

Irak, Filistin ile oynadığı dostluk maçından 3-0 galip ayrıldı

RAMALLAH (AA) - Irak Milli Futbol Takımı, Filistin Milli Futbol Takımı ile oynadığı dostluk maçından 3-0 galip ayrıldı.

Irak ve Filistin milli takımları, Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram beldesindeki Faysal Hüseyni Stadı'nda karşılaştı. Irak takımı 5, 34 ve 89'uncu dakikalarda attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Filistinli spor yorumcusu Muhammed Semhan, dostluk maçının, İsrail'in sporculara uyguladığı ambargoyu kırdığı için teknikten daha çok siyasi bir anlam taşıdığını söyledi.

Semhan, İsrail'den onay almak gerektiği için Filistin'e gelen uluslararası takımların sayısının az olduğunu kaydetti.

Irak Milli Futbol Takımı 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliği yapacağı Asya Kupası'nda D Grubu'nda, Filistin ise B Grubu'nda yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin ırak

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