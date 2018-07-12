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Filistin, İrlanda'nın Yahudi yerleşimcileri boykot kararından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

Filistin Meclis Başkanı Selim ez-Zanun, İrlanda'nın Yahudi yerleşimciler tarafından üretilen ürünlere ithalat ve satış yasağı getiren yasa tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı

AMMAN (AA) - Filistin Meclis Başkanı Selim ez-Zanun, İrlanda'nın işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler tarafından üretilen ürünlere ithalat ve satış yasağı getiren yasa tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Zanun, yayımladığı yazılı açıklamada, İrlanda Cumhuriyetinde parlamentonun üst kanadını teşkil eden senatonun, Yahudi yerleşimciler tarafından üretilen ürünlere ithalat ve satış yasağı getiren yasa tasarısını kabul etmesini "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

Kabul edilen tasarıyı, Filistin'deki Yahudi yerleşim birimlerinin izole edilmesine bir başlangıç olarak nitelendiren Zanun, senato üyelerinin, Filistin halkının haklarını destekleyen ve uluslararası hukuka aykırı yerleşim ve işgal politikasını reddeden cesur tutumundan övgüyle söz etti.

İrlanda senatosu, dün işgal altındaki topraklarda üretilen malların ithalatını ve ticaretini yasaklayan yasa tasarısını kabul etmişti.

Tasarı, parlamentonun alt kanadının da onayını alması halinde yasalaşacak. Tasarının yasalaşması halinde İrlanda, İsrail yerleşimlerine yönelik bu tür bir yasağı getiren ilk AB ülkesi olacak.

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