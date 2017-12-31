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Filistin, İslamabad Büyükelçisi'ni çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 02:21 | Son Güncelleme 42 dakika önce

- Leşker-i Tayyibe örgütünün kurucusu Hafız Muhammed Said'in katıldığı Kudüs'le dayanışma etkinliğine iştirak eden Filistin'in İslamabad Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

RAMALLAH (AA) - Filistin'in İslamabad Büyükelçisi Velid Ebu Ali'nin, Leşker-i Tayyibe örgütünün kurucusu Hafız Muhammed Said'in katıldığı Kudüs'le dayanışma etkinliğine iştirak etmesi nedeniyle Filistin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan'ın kuzeydoğusundakiRavalpindi kentinde, 2008'de Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen saldırılardan sorumlu tutulan Leşker-i Tayyibe'nin kurucusu Said'in katıldığı Kudüs'le dayanışma etkinliğine iştirak etmesi nedeniyle İslamabad Büyükelçisi Ali'nin Dışişleri'ne çağrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Büyükelçi'nin söz konusu etkinliğe katılmasının bir yanlışlıktan kaynaklandığı ancak bunun mazeret olmadığı ifade edildi.

Filistin'in Hindistan ile iyi ilişkiler kurmayı istediği aktarılan açıklamada, Hindistan'ın İsrail işgalinin sona ermesi ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için harcadığı çabalar ve verdiği desteğin takdir edildiği kaydedildi.

Beyaz Saray, ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Leşker-i Tayyibe örgütünün kurucusu Said'in Pakistan tarafından serbest bırakılmasını kınamıştı.

(AA)

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