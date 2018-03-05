Filistin-İsrail barış müzakereleri

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail-Filistin barış müzakerelerinin yeniden başlaması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.
Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda, ülkesini ziyaret eden Brezilya Dışişleri Bakanı Aloysio Nunes Ferreira'yı kabul etti.
Kral Abdullah görüşme sırasında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını öngören iki devletli çözüm ilkesi zemininde, İsrail-Filistin barış müzakerelerinin yeniden başlaması için çabaların artırılması gerektiğini söyledi.
Brezilya ile ikili ilişkilere de değinen Abdullah, ülkesinin başta ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında olmak üzere her alanda Brezilya ile iş birliğini artırmaya önem verdiğini dile getirdi.
Brezilya Dışişleri Bakanı Ferreira da, Abdullah'a, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in ikili ilişkiler ve çeşitli sektörlerde ilişkileri geliştirme yollarını ele alan yazılı mesajını iletti.
Ferreira, Ürdün'ün, bölgenin güvenlik ve istikrarı için oynadığı rolden övgüyle bahsederek, ülkesinin Ürdün ile iş birliğinin güçlendirilmesine önem verdiğini belirtti.
Görüşmede ayrıca, İsrail-Filistin müzakereleri, terörle mücadele, bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırıldı, ekonomik ve ticari anlaşmalar ele alındı.
Brezilya Dışişleri Bakanı Ferreira, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Ürdün'e gelmişti.
İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.
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