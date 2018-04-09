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Filistin-İsrail sorunu çözüm süreci

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 02:42 | Son Güncelleme

Fetih Merkezi Komitesi: - "Yüzyılın anlaşması ya da 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözümün öngörülmediği hiçbir girişim kabul edilemez"

Fetih Hareketi Merkezi Komitesi, yüzyılın anlaşmasının veya iki devletli çözümü öngörmeyen hiçbir girişimin kabul edilmeyeceğini belirtti.

Merkezi Komitesi'nin, Filistin Başbakanı Mahmud Abbas başkanlığında Ramallah'ta gerçekleşen toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Yüzyılın anlaşması ya da 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözümün öngörülmediği hiçbir girişim kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Abbas, Merkez Komitesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Filistin-İsrail sorununa çözüm için bir anlaşma olacağını ancak Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olduğu iki devletli çözüm vizyonunun tanınmaması durumunda Filistin tarafının hiçbir şeyi dinlemeyeceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "yüzyılın anlaşması" şeklinde isimlendirilen girişimin, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir kısmının alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fetih Merkez Komitesi yüzyılın anlaşması

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