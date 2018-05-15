Filistin, İsrail'in savaş suçlarını UCM'ye taşıyor

Filistin yönetiminin, İsrail'in Filistinliler aleyhinde işlediği savaş suçlarına ilişkin dosyaların Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sevki için resmen talepte bulunduğu bildirildi.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur Filistin'in Sesi radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinliler aleyhinde işlediği savaş suçlarına ilişkin dosyaların UCM'ye sevk edilmesi için resmen talepte bulunduklarını belirtti.
Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin de (BMGK) bu akşam bir toplantı yaparak İsrail'in işlediği suçlar ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması konularını ele alacağını ifade etti.
Filistin yönetimi dün, "Yahudi yerleşim birimleri inşasını resmi olarak UCM'ye taşımaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) olağanüstü toplantıya çağrılmasına, Filistin'in uluslararası ajanslara üye olmasına, Filistin Ulusal Konseyinde alınan kararın uygulanması ve Filistin-İsrail ilişkilerinin sınırlandırılması için FKÖ Merkez Komitesi, Yönetim Kurulu ve hükümet üyelerinden oluşacak bir komite kurulmasına" karar verdiğini duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce aldığı karar doğrultusunda, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini dün resmen Kudüs'e taşıması, bölgede infiale yol açtı.
İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlilerden 61'ini şehit etti, 2 bin 770'den fazlasını yaraladı.
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