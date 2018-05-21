Filistin, İsrail'in yerleşim birimlerini ve savaş suçlarını UCM'ye taşıyor

Filistin, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri ve Gazze'deki Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarına yönelik dosyaları yarın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıyacağını açıkladı.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Riyad el-Maliki'nin yarın Yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçu işleyen İsraillilerle ilgili dosyayı UCM'ye teslim edeceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca Maliki'nin söz konusu dosyayı iletmesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyerek içeriğe ilişkin bilgi vereceği aktarıldı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı BM Dairesi Müdürü Ömer Avadallah da Filistin yönetiminin "ulusal haklarını ve Filistin halkını işgal suçlarından korumak" için çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.
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