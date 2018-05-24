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Filistin İsviçre Dışişleri Bakanından özür bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 14:07 | Son Güncelleme

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in Filistinli mültecilere hizmet veren UNRWA'ya yönelik açıklamasına tepki gösterdi

KUDÜS (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) "problemin bir parçası" yönündeki açıklaması nedeniyle İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in özür dilemesini istedi.

Ureykat, İsviçre hükümetine gönderdiği mektupta, Cassis'in UNRWA'ya yönelik yaptığı değerlendirmeye açıklama yapması ve konuyla ilgili özür dilemesini beklediklerini belirtti.

Cassis'in açıklamasının Filistin halkı ve hükümeti arasında öfkeyle karşılandığını belirten Ureykat, "Cassis'in açıklamasıyla İsviçre, tarafsız olmayan bir tutum sergileyerek mültecilerin haklarını iptal etme çabasında olan ABD ve İsrail ile birlikte hareket ettiğini göstermektedir." dedi.

Filistinli mültecilerin bulundukları yabancı ülkelere entegre edilmesi fikrine karşı olduklarının altını çizen Ureykat, "Filistin halkı, kendileri için vazgeçilmez hakları anavatanlarına geri dönme hakkını muhafaza ediyor." ifadesini kullandı.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, geçen hafta yerel bir gazeteye verdiği röportajda, "UNRWA'ya verilen destek nedeniyle Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın canlı kaldığını belirterek, "Filistinliler mülteci kamplarında yaşadıkları sürece, eve dönmeyi hayal edecekler ”demişti.

UNRWA'nın sorunun bir parçası olduğunu ileri süren bakan, örgütün Filistinli mültecilerin mevcut ev sahibi ülkelere entegre edilmesine hizmet etmek yerine Filistinli mültecilerine "gerçekçi olmayan" geri dönüş umudu verdiğini söylemişti.

İsrail yönetimi, 1948'den bu yana milyonca Filistinliyi zorla topraklarından çıkardı. Bugün itibarıyla yarısından fazlası ülke dışında olan 5 milyondan fazla Filistinli mülteci bulunuyor. Bu mültecilerin, 1,3 milyona yakını Gazze'de, 800 bine yakını ise işgal altındaki Batı Şeria'da yaşarken, geri kalan Filistinli mülteciler ise komşu ülkeler Suriye, Lübnan ve Ürdün'de bulunuyor.

Filistinli mülteciler, İsrail işgali nedeniyle uzun yıllar önce zorla çıkarıldıkları topraklarına geri dönemiyor.

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