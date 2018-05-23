Filistin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne katılıyor

LAHEY (AA) - Filistin'in Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne (CWC) taraf olması için katılım belgesini sunduğu bildirildi.

Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (KSYÖ) yapılan açıklamada, Filistin'in, 17 Mayıs 2018 tarihinde katılım için gerekli belgelerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Filistin'in, Kimyasal Silahlar Sözleşmesine (CWC) taraf olmasına yönelik kararın 16 Haziran 2018 itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Türkiye, örgüt kurulduğundan beri taraf olmayan ülkelerin örgüte üye olması için teşvikte bulunuyor.

Güney Sudan, Mısır, İsrail ve Kuzey Kore ise henüz örgüte üye olmadı.

KSYÖ, 1993 yılında hazırlanarak 1997 yılında yürürlüğe giren Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin denetlenmesinden sorumlu örgüt olarak faaliyet gösteriyor.

Örgüt, Suriye'nin kimyasal silahlarının imha çalışmaları sırasında gösterdiği başarıdan dolayı 2013 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

