Filistin Kızılayı'ndan Liberman'a yalanlama

Filistin Kızılayı, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, "Hamas mensuplarının sınıra yaklaşmak için ambulans kullandıkları" yönündeki iddialarını yalanladı.

Kızılaydan yapılan açıklamada, Liberman'ın "Hamas mensuplarının sınır çitlerine yaklaşmak için ambulans kullandıkları" yönündeki açıklamasının "asılsız" olduğu belirtilerek, "Bu, sağlık personelinin hedef alınmasını haklı göstermek ve teşvik etmek için izlenen bir yoldur. Sağlık ekiplerinin, insani görevi başında iken kasten hedef alınmasını derin bir endişeyle izliyoruz. Son olarak İmad el-Bahisi isimli Filistinli doktor hedef alındı ve yaralandı. Sağlık ekiplerinin direk hedef alınması uluslararası hukukun apaçık ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarından, işgal güçlerine, uluslararası hukuka saygı duyması ve siviller, sağlık görevlileri ve gazetecileri hedef almaya son vermesi için baskı yapması istendi.

Liberman, geçen cumartesi, Hamas mensuplarının, sınır çitlerine yaklaşmak için Kızılay ekiplerine ait üniformaları giyerek ambulans kullandığını öne sürmüştü.