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Filistin Kudüs konusunu Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 20:38 | Son Güncelleme

Filistin, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacak

Filistin, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacak.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin'in Sesi radyosuna yaptığı açıklamada, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı konusunda Uluslararası Adalet Divanı'na sunulacak dosyaların birkaç gün içinde hazır olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs pazartesi günü yapılan resmi törenle açılmıştı.

Abluka altındaki Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için 14 Mayıs'ta gösteriler düzenlenmişti. Barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazlası yaralanmıştı.

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ABD Filistin Kudüs Uluslararası Adalet Divanı

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