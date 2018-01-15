Filistin Merkez Konseyi toplantısı

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyine, "İsrail'in tanınması meselesini yeniden gözden geçirme" çağrısında bulundu.
Filistin Merkez Konseyinin "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenlenen 28. dönem çalışma toplantısında konuşan Zanun, "İsrail, başkenti Kudüs olan Filistin devletini tanıyıncaya ve Filistinli mültecilerin dönüşünü kabul edinceye kadar Konsey, İsrail'i tanıma meselesini yeniden gözden geçirmelidir." dedi.
"İsrail başkenti Kudüs olan devletimizi tanımadıkça bizim de (onu tanımayı) yeniden gözden geçirme ve ulusal hedeflerimizi koruyan ve gerçekleştiren şeyi seçme hakkımız var." ifadelerini kullanan Zanun, Konsey'in İsrail ile ilişkilerinde mevcut Filistin stratejisini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.
(AA)
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