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Filistin Merkez Konseyi toplantısına doğru

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 03:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Hamas'ın ve İslami Cihad Hareketinin toplantıya katılmama eğiliminde olduğu belirtildi

Hamas'ın ve İslami Cihad Hareketinin 14 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi toplantısına katılmama eğiliminde olduğu bildirildi.

Hamas'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre hareket, önceki günlerde Fetih yetkilileri ile İsrail'in Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik ihlallerine karşı ortak dil kullanmak amacıyla bir ulusal program belirlenmesi hedefiyle görüşmelerde bulundu.

Görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca Hamas'ın Filistin Merkez Konseyi toplantısından da ciddi bir sonuç alınamayacağı izlenimi edinerek katılmamaya karar verdiği ifade edildi.

Daha önce toplantıya katılım ihtimali yüksek olan Hamas yönetiminin, toplantıyı boykot ettiği ve ilerleyen saatlerde konuyla ilgili net tutumunu açıklamasının beklendiği aktarıldı.

- İslami Cihad Hareketinin tavrı

Öte yandan, İslami Cihad Hareketi Lübnan Sorumlusu İhsan Ataya, yaptığı basın açıklamasında hareketin, Filistin Merkez Konseyi toplantısına katılamayacağından dolayı özrünü iletme eğilimde olduğunu aktardı.

Ataya, bunun nedenine ilişkin bilgi vermedi.

Filistin Merkez Konseyinin, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla 14 Ocak'ta düzenleyeceği toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına verilecek yanıtlar ile İsrail'in Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik ihlallerinin masaya yatırılması planlanıyor.

Konsey, son toplantısını 2015 yılında Ramallah'ta yapmıştı.

(AA)

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