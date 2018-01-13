Filistin Merkez Konseyi toplantısına doğru

GAZZE (AA) - Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, 14 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi toplantısını boykot edeceğini belirtti.
Hareketin Sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in Kudüs'e yönelik ihlallerinin ele alınacağı Filistin Merkez Konseyi toplantısını boykot kararı aldıklarını söyledi.
Daha önce Filistin Merkez Konseyi toplantısının İsrail işgalinden ve müdahalelerden uzakta Filistin dışında yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Şihab, toplantının Ramallah'ta yapılmasının boykot nedenlerinden biri olduğunu, toplantıdan önce de uzlaşı anlaşmalarında geçen maddelerin uygulanmış olması gerektiğini kaydetti.
Şihab, Batı Şeria'ya girecek isimlerin, İsrail'den izin alması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu durumda Filistin meselesinin karşı karşıya kaldığı meydan okumalarla ilgili nasıl net kararlar alınabilir." dedi.
Filistin Merkez Konseyinin, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla 14 Ocak'ta düzenleyeceği toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına verilecek yanıtlar ile İsrail'in Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik ihlallerinin masaya yatırılması planlanıyor.
Konsey, son toplantısını 2015'te Ramallah'ta yapmıştı.
(AA)
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