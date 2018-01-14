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Filistin Merkez Konseyi toplantısına doğru

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 16:03 | Son Güncelleme 14 dakika önce

- Gazzeliler, Filistin Merkez Konseyi toplantısından "Filistin meselesiyle ilgili ulusal kararlar" alınması çağrısıyla gösteri düzenledi

Gazzeliler, bugün yapılacak Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi toplantısında "Filistin meselesiyle ilgili ulusal kararlar" alınması çağrısında bulundu.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yapılacak toplantı öncesinde Filistinli grupların çağrısı üzerine Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı önünde bir araya gelen onlarca kişi, "Halk, Merkez Konseyinden Gazze ablukasının kaldırılmasını talep ediyor" ve "Oslo Anlaşmasının iptali halkın talebidir" yazılı pankartlar taşıdı.

FKÖ'ye bağlı Filistin Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi Üyesi Süfyan Matar gösteri alanında yaptığı açıklamada, "Merkez Konseyi toplantısından, Filistin'in kararlılığını ve işgal karşısında sergilediği intifadayı destekleyici ulusal kararlar çıkması yönünde halkın büyük beklentisi var." dedi.

Gidişatın düzeltilmesi ve sahadaki bütün güçlere kapılarının açılması için FKÖ'nün "Filistinli tüm güçleri kapsayacak şekilde ulusal ve demokratik temeller üzerinde kapsamlı bir ulusal program oluşturması" gerektiğini ifade eden Matar, bugün toplanması beklenen Merkez Konseyi'nden "Gazze halkının acılarını sona erdirmek için kararlı adımlar atması" talebinde bulundu.

Filistin Merkez Konseyi'nin, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenleyeceği toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına verilecek cevaplarla İsrail'in Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik ihlallerinin masaya yatırılması planlanıyor.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, toplantıya katılmayacaklarını duyurmuştu.

(AA)

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