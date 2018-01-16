Filistin Merkez Konseyi toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin, FKÖ Yürütme Kurulundan, İsrail tarafından Filistin devleti tanınıncaya kadar İsrail'i tanıma konusunu askıya almasının istendiği bildirildi.

Merkez Konseyinin, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenlenen ve iki gün süren 28'inci dönem toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı.

Konsey Başkanı Selim ez-Zanun tarafından kamuoyuna duyurulan bildirgeye göre, Yürütme Kurulundan, İsrail tarafından Filistin devleti tanıyıncaya, Doğu Kudüs'ü ilhak planını iptal edinceye ve yerleşim birimleri inşasını durduruncaya kadar İsrail'i tanıma konusunu askıya alması istendi. Ayrıca, İsrail ile tüm güvenlik koordinasyonunu durdurma ve FKÖ ile İsrail'in 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Anlaşması'nın getirdiği ekonomik bağımlılık ilişkisinden kurtulma kararı alındı.

Bildirgede, FKÖ ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması'nın "daimi barış sağlanıncaya kadar olan geçiş döneminde Filistin yönetiminin kurulmasını" öngören maddesinin geçerliliğinin kalmadığı kaydedildi.