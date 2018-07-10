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Filistin Müftüsünden "toprak satmak haramdır" fetvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 14:15 | Son Güncelleme

Filistin Müftüsünden "toprak satmak haramdır" fetvası

Filistin Müftüsü Muhammed Hüseyin, "Düşmana toprak satıp savaş halindeki kâfire bağlılık gösteren İslam'dan çıkmış, Allah'a, rasülüne, dinine ve vatanına ihanet etmiştir." ifadelerini kullandı.

Filistin Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahudilere Batı Şeria'dan toprak satın alma imkanı sağlayan İsrail parlamentosundaki görüşmelere karşı, Filistin Müftüsü Muhammed Hüseyin, Filistin topraklarının vakıf malı olduğuna, satışı ve düşmana vermenin haramlığına dair fetva yayınladı.

Hüseyin fetvasında şu ifadelere yer verdi:

"Filistin toprakları vakıf malıdır, İslam hukukunda bu türden toprakların satışı ve düşmanlara verilmesi haramdır. Düşmanlara toprağını satan ya da bundan karşılık alan günah işlemiştir."

Düşmanlara toprak satmanın ve komisyonculuk yapmanın küfre götüren amellerden sayıldığını belirten Hüseyin, bu işlemin bizlerle savaşan kâfirlere bağlılık demek olduğunu ve bunun İslam milletinden çıkmak anlamına geldiğini vurguladı.

Hüseyin, "Düşmana toprak satıp savaş halindeki kâfire bağlılık gösteren İslam'dan çıkmış, Allah'a, rasülüne, dinine ve vatanına ihanet etmiştir." ifadelerini kullandı.

- İsrail Yahudilere toprak satışına hukuki zemin hazırlıyor

İsrail parlamentosu yasama komisyonunda geçen pazar görüşülen yasa tasarısına göre, Yahudilerin Batı Şeria'dan toprak satın almaları kanuni düzenlemeyle mümkün hale getirilmek isteniyor.

Son gelişme öncesinde Batı Şeria topraklarından yer satın alma imkanı Ürdün ya da başka bir Arap ülke vatandaşı olma şartına bağlıydı.

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Fetva Filistin Gazze israil işgal Kudüs toprak alım satımı

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