"Filistin özgürleşene kadar mücadeleme devam edeceğim"

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi, tutuklanmasının azmini kırmadığını, Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelesine devam edeceğini söyledi.
Filistinli cesur kız Temimi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tutuklanmam moralimi bozmadı, azmimi kırmadı. Filistin halkı özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail işgaline karşı mücadelemi ve kavgamı sürdüreceğim." dedi.
Hayatına kaldığı yerden devam edeceğini ve okuluna geri döneceğini dile getiren Temimi, "Eğitim ve halk direnişiyle mücadeleyi sürdürmek için okul sıralarına geri döneceğim." ifadelerini kullandı.
Temimi ayrıca İsrail hapishanelerinde onlarca Filistinli kadın tutuklunun bulunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Filistinli esir kadınlar çok zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Bu esirler güçlerini yitirmemeye çalışıyor. Arkamda çok büyük cezalara çarptırılan bir sürü esir kadın bıraktım."
İsrail'in yaklaşık 8 aylık tutukluluğundan sonra bu sabah serbest bıraktığı Ahed et-Temimi ve annesi Neriman, ilk olarak Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın mezarını ziyaret etmiş, ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.
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- Ne olmuştu?
İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanmıştı.
"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.
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