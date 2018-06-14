HABER

Filistin polisinden Gazze'ye destek gösterisine müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 02:05 | Son Güncelleme

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki El-Menara meydanında toplanan bir grup Filistinli, Filistin Yönetimi'nin Filistin sahasında yaşanan iç bölünmüşlük nedeniyle Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi'ne uyguladığı yaptırımları kaldırması talebiyle protesto gösterisi düzenledi - Polis göstericilere göz yaşartıcı bombayla müdahale etti

RAMALLAH (AA) – Filistin polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin yönetiminden Gazze'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma talebiyle gösteri düzenleyen gruba müdahale etti.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki El-Menara meydanında toplanan bir grup Filistinli, Filistin Yönetimi’nin Filistin sahasında yaşanan iç bölünmüşlük nedeniyle Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi’ne uyguladığı yaptırımları kaldırması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

AA muhabirine konuşan görgü şahitlerine göre, Filistin güvenlik güçleri, protestoculara yönelik göz yaşartıcı bombayla müdahale ederek, 10 Filistinlinin gazdan etkilenmesine yol açtı.

Görgü şahitleri, ayrıca Filistin polisinin bazı göstericileri de göz altına aldığını söyledi.

Filistin güvenlik birimlerinden söz konusu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ramallah’ta bir araya gelen yüzlerce Filistinli 11 ve 12 Haziran’da düzenledikleri gösterilerle, Hamas ve Fetih hareketlerine bölünmüşlüğü bitirme ile Filistin yönetiminden Gazze’ye uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısı yapmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Vilayet İşlerinden Sorumlu Müsteşarı El-Hac İsmail Cebr ise dün akşam yayınladığı bir genelge ile ülkenin çeşitli yerlerinde Filistinliler tarafından düzenlenmesi muhtemel gösterilerin yasaklandığını duyurmuştu.

Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

Gazzeli memurlar Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
BMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorumBMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trafikte bayram yoğunluğu başladıTrafikte bayram yoğunluğu başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Gazze Şeridi israil işgal altındaki Batı Şeria

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

BMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Trafikte bayram yoğunluğu başladı

Trafikte bayram yoğunluğu başladı

TV programlarına çıkan sahte doktor yakalandı

TV programlarına çıkan sahte doktor yakalandı

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklama! Akşener de bedelli askerlik tartışmasına dahil oldu!

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.