Filistin polisinden Gazze'ye destek gösterisine müdahale

RAMALLAH (AA) – Filistin polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin yönetiminden Gazze'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma talebiyle gösteri düzenleyen gruba müdahale etti.
İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki El-Menara meydanında toplanan bir grup Filistinli, Filistin Yönetimi’nin Filistin sahasında yaşanan iç bölünmüşlük nedeniyle Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi’ne uyguladığı yaptırımları kaldırması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.
AA muhabirine konuşan görgü şahitlerine göre, Filistin güvenlik güçleri, protestoculara yönelik göz yaşartıcı bombayla müdahale ederek, 10 Filistinlinin gazdan etkilenmesine yol açtı.
Görgü şahitleri, ayrıca Filistin polisinin bazı göstericileri de göz altına aldığını söyledi.
Filistin güvenlik birimlerinden söz konusu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ramallah’ta bir araya gelen yüzlerce Filistinli 11 ve 12 Haziran’da düzenledikleri gösterilerle, Hamas ve Fetih hareketlerine bölünmüşlüğü bitirme ile Filistin yönetiminden Gazze’ye uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısı yapmıştı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Vilayet İşlerinden Sorumlu Müsteşarı El-Hac İsmail Cebr ise dün akşam yayınladığı bir genelge ile ülkenin çeşitli yerlerinde Filistinliler tarafından düzenlenmesi muhtemel gösterilerin yasaklandığını duyurmuştu.
Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.
Gazzeli memurlar Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.
Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.
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