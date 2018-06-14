Filistin polisinden Gazze'ye destek gösterisine müdahale

RAMALLAH (AA) – Filistin polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin yönetiminden Gazze'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma talebiyle gösteri düzenleyen gruba müdahale etti.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki El-Menara meydanında toplanan bir grup Filistinli, Filistin Yönetimi’nin Filistin sahasında yaşanan iç bölünmüşlük nedeniyle Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi’ne uyguladığı yaptırımları kaldırması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

AA muhabirine konuşan görgü şahitlerine göre, Filistin güvenlik güçleri, protestoculara yönelik göz yaşartıcı bombayla müdahale ederek, 10 Filistinlinin gazdan etkilenmesine yol açtı.

Görgü şahitleri, ayrıca Filistin polisinin bazı göstericileri de göz altına aldığını söyledi.

Filistin güvenlik birimlerinden söz konusu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ramallah’ta bir araya gelen yüzlerce Filistinli 11 ve 12 Haziran’da düzenledikleri gösterilerle, Hamas ve Fetih hareketlerine bölünmüşlüğü bitirme ile Filistin yönetiminden Gazze’ye uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısı yapmıştı.