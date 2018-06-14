Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ile İslami Cihad Hareketi, Filistin polisinin, Gazze'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması talebiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenleyen gruba müdahale etmesine tepki gösterdi.
FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, Filistin güvenlik güçlerinin gösteriye müdahalesinin "suç" olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Filistin güvenlik güçlerinin, cop ve gaz kapsülleriyle göstericiler ile basın mensuplarına müdahale etmesi, göstericilerin bir kısmının gözaltına alınması ve binlerce güvenlik görevlisinin Ramallah ve Nablus'ta konuşlanması, iç çelişkilerin yönetimi ve milli ilişkilerdeki kırmızı çizgilerin aşılmasıdır." ifadesi kullanıldı.
Bu suça yanıt verecek tüm mekanizmaların tartışılması için ulusal kimlikler ve gruplarla görüşmeler yapılacağı kaydedilen açıklamada, Filistin yönetimine, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.
İslami Cihad açıklamasında ise Filistin yönetiminin, Gazze'nin saldırılar ve abluka karşısındaki direnişini desteklemek için Ramallah'ta gösteri düzenleyenlere müdahalesini kınadıkları aktarıldı.
Açıklamada, Filistin yönetimi, Gazze'deki ablukaya ortak olmakla suçlandı.
Filistin polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin yönetiminden Gazze'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma talebiyle gösteri düzenleyen gruba müdahale etmiş, bazı göstercileri gözaltına almıştı.
Ramallah'ta ayrıca geçen pazartesi ve salı düzenlenen gösterilerde de Hamas ve Fetih hareketlerine bölünmüşlüğü bitirme ile Filistin yönetimine de Gazze’ye uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısı yapılmıştı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Vilayet İşlerinden Sorumlu Müsteşarı El-Hac İsmail Cebr ise dün akşam yayınladığı bir genelge ile ülkenin çeşitli yerlerinde Filistinliler tarafından düzenlenmesi muhtemel gösterilerin yasaklandığını duyurmuştu.
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