Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ile İslami Cihad Hareketi, Filistin polisinin, Gazze'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması talebiyle Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenleyen gruba müdahale etmesine tepki gösterdi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, Filistin güvenlik güçlerinin gösteriye müdahalesinin "suç" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Filistin güvenlik güçlerinin, cop ve gaz kapsülleriyle göstericiler ile basın mensuplarına müdahale etmesi, göstericilerin bir kısmının gözaltına alınması ve binlerce güvenlik görevlisinin Ramallah ve Nablus'ta konuşlanması, iç çelişkilerin yönetimi ve milli ilişkilerdeki kırmızı çizgilerin aşılmasıdır." ifadesi kullanıldı.

Bu suça yanıt verecek tüm mekanizmaların tartışılması için ulusal kimlikler ve gruplarla görüşmeler yapılacağı kaydedilen açıklamada, Filistin yönetimine, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

İslami Cihad açıklamasında ise Filistin yönetiminin, Gazze'nin saldırılar ve abluka karşısındaki direnişini desteklemek için Ramallah'ta gösteri düzenleyenlere müdahalesini kınadıkları aktarıldı.