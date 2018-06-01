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Filistin tasarısının BMGK'de bugün oylanması bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 03:20 | Son Güncelleme

Tasarıda, Filistinli sivillere "uluslararası koruma sağlamaya yönelik önlemler alınması" talep ediliyor - ABD, tasarıyı veto edeceğini açıkladı ve karşı bir tasarı hazırladı - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley: - "ABD, Kuveyt'in tasarısını hiç şüphesiz veto edecek. Bu, ahlaki olarak iflas etmiş ve İsraillilerle Filistinliler arasında barış çabalarını baltalamaya hizmet eden tek taraflı bir yaklaşım. Gazze'deki son şiddet olaylarının baş sorumlusu Hamas'tan bu tasarıda bir kez olsun bahsedilmiyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Filistinli sivillere "uluslararası koruma sağlamaya yönelik önlemler" talep eden tasarının bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylanması bekleniyor.

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt'in konseye getirdiği ve yaklaşık iki haftadır üzerinde pazarlıkların sürdüğü, dün oylaması ertelenen tasarının bugün konseyde oylamaya sunulacağı belirtiliyor.

AA'nın ulaştığı üç kez revize edilen ve "sulandırıldığı" belirtilen tasarıda daha önce Filistin halkı için uluslararası koruma talep edilirken son taslakta Filistinli sivillere "uluslararası koruma sağlamaya yönelik önlemlerin değerlendirilmesi" çağrısı yapılıyor.

İlk taslaklarda "İsrail'in Gazze ablukası" ifadesi kullanılırken son taslakta "abluka" yerine "hareket ve erişim kısıtlamaları" ifadesi dikkati çekiyor ve bu kısıtlamalara son verilmesi çağrısında bulunuluyor.

- "Avrupa ülkelerinin desteğini almak için bazı ifadelerde değişikliğe gidildi"

Diplomatik kaynaklar, Kuveyt'in Avrupa ülkelerinin desteğini almak için tasarıda kullanılan dilde ve bazı ifadelerde değişikliğe gittiğini söyledi.

Tasarıda ayrıca Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Filistin topraklarında 30 Mart'tan beri artan şiddet ve gerginlikten derin endişe duyulduğu, İsrail güçlerince çok sayıda kişinin öldürülmesi ve yaralanmasının "alarm verici" olduğu kaydediliyor.

Provokasyon, tahrik, yıkım ve terör eylemleri gibi sivillere yönelik her türlü şiddet olaylarının kınandığı tasarıda, hesap verilebilirlik için uluslararası standartlara uygun bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmesinin önemi vurgulanıyor.

İsrail güçlerinin Filistinli sivillere karşı rastgele orantısız ve aşırı güç kullanımından ve Gazze'den İsrail'de sivillerin bulunduğu alanlara atılan roket saldırılarından son derece üzüntü duyulduğu belirtilen tasarıda, acil ateşkes çağrısı yapılıyor.

- ABD veto edecek

BMGK'de veto yetkisine sahip olan ve her platformda İsrail'i savunan ABD, yapılan tüm değişikliklere rağmen tasarıyı veto edeceğini açıkladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yazılı açıklamasında, "ABD, Kuveyt'in tasarısını hiç şüphesiz veto edecek. Bu, ahlaki olarak iflas etmiş ve İsraillilerle Filistinliler arasında barış çabalarını baltalamaya hizmet eden tek taraflı bir yaklaşım. Gazze'deki son şiddet olaylarının baş sorumlusu Hamas'tan bu tasarıda bir kez olsun bahsedilmiyor." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ABD, kendi hazırladığı tasarıda "Gazze'den İsrail'e atılan ve sivil altyapıya zarar veren roket saldırılarının en güçlü şekilde kınanmasını" istedi.

Gazze'de Hamas, İslami Cihad ve diğer militan grupların tüm şiddet eylemlerine ve provokasyonlara son vermesi talep edilen tasarıda, BM üyesi bütün ülkelerden roket saldırılarında kullanılacak materyal ve silah sağlamadan kaçınmaları çağrısı yapıldı.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

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Gazze ABD BMGK Filistin Hamas israil karşı tasarı Oylama Veto

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