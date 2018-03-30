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Filistin Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 18:59 | Son Güncelleme

Filistin Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi

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