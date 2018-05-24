HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Filistin topraklarını vatanımız bildik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 00:56 | Son Güncelleme

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan: - "Bizler, Kudüs'ü ve Filistin topraklarını kendi vatanımız bildik. Orada yükselen feryadı, kendi evimizden yükselen bir feryat olarak gördük" - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: - " Kudüs bizim namusumuz. Onun için biz Kudüs'ü çok önemsedik ve çok önemseriz" - Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay: - "Peygamber Efendimiz'in Miraç'a yükseldiği mabedimiz Filistin'in bizim ve İslam alemi için çok büyük önemi var"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekilli ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, "Bizler, Kudüs'ü ve Filistin topraklarını kendi vatanımız bildik. Orada yükselen feryadı kendi evimizden yükselen bir feryat olarak gördük." dedi.

Turan, Sultangazi Belediyesi tarafından belediye binasının yanında düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Müslümanların ramazan ayına hüzün içerisinde girdiğini söyledi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamına değinen Turan, "Ramazanın arifesinde Gazze'de, 70 yıldır işgale direnen, geri dönüş için mücadele veren Filistin halkı, yalın ayaklarıyla, çıplak elleriyle dünyanın en gelişmiş silahlarına sahip olan siyonist haydutlara karşı mücadele verirken, hunharca katledildi. 64 kardeşimiz dünyanın suskunluğunun gözü önünde hunharca şehit edilirken, 3 bin civarında kardeşimiz de maalesef gazi oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'ü "kırmızı çizgi" olarak nitelediğini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ifadesini fiili ile de ortaya koyuyor. Dünyanın bütün egemenlerine rağmen, Kudüs davasına, bedeli ne olursa olsun, sahip çıkmaya devam ediyor. Bizler yol arkadaşları olarak, aynı duygu ve düşüncedeyiz. Bu topraklarda yaşayan milletimizin ecdadı, 4 yüzyıl Filistin topraklarına ve Kudüs'e hizmet etti. Adaletle ve merhametle hizmet etti. Bizler, Kudüs'ü ve Filistin topraklarını kendi vatanımız bildik. Orada yükselen feryadı kendi evimizden yükselen bir feryat olarak gördük. Filistin marşlarıyla ezgileriyle ilahileriyle yetiştik. Oradan bir gözyaşı, bir feryat yükseldiğinde kendimizi can evimizden vurulmuş gibi hissettik."

- "Kudüs bizim namusumuz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da Kudüs'ün Müslümanlar için çok önemli olduğunu belirterek, "Kudüs bizim için çok önemli. Kudüs bizim namusumuz. Onun için biz Kudüs'ü çok önemsedik ve çok önemseriz. En son yapılan ve yaklaşık 70 kardeşimizin şehit edildiği Kudüs'de yaşanan vahşet, terör faaliyeti bizim yüreğimizi çok acıtmıştır." dedi.

Kudüs'ün sadece Türkiye'nin değil, İslam aleminin ve Müslümanların kalbi olduğunu vurgulayan Şenocak, "Yenikapı mitinginde, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine toplanan yüzbinlerin haykırışı, dünyadaki vahşete karşı bir haykırıştır. Bu terörist faaliyetlerin bir daha olmamasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu kan ve gözyaşı dursun"

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise "Bizim bir kutsal davamız var. Peygamber Efendimiz'in Miraç'a yükseldiği mabedimiz Filistin'in bizim ve İslam alemi için çok büyük önemi var. Temenni ediyoruz ki bu kan ve gözyaşı dursun. Ortadoğu ve İslam coğrafyasında bu sıkıntılar giderilsin. Asla bir daha böyle saldırılar yapılmasın." ifadelerini kullandı.

Altunay, programa katılan Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'e elif harfinin ve Türk Bayrağı'nın olduğu birer tablo hediye etti.

İftara, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Şirin Ünal, Ahmet Hamdi Çamlı ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!
Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi (3)Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak AK Parti İstanbul Milletvekilli ve Türkiye-Filistin Dostluk Grub Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

İlginizi Çekebilir

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bitlis'te 4,2 büyüklüğünde deprem

Bitlis'te 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Amasya'da 81 asker hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Amasya'da 81 asker hastaneye kaldırıldı

Pelin Çift sosyal medyada gündem oldu

Pelin Çift sosyal medyada gündem oldu

Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!

Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.