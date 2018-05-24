"Filistin topraklarını vatanımız bildik"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekilli ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, "Bizler, Kudüs'ü ve Filistin topraklarını kendi vatanımız bildik. Orada yükselen feryadı kendi evimizden yükselen bir feryat olarak gördük." dedi. Turan, Sultangazi Belediyesi tarafından belediye binasının yanında düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Müslümanların ramazan ayına hüzün içerisinde girdiğini söyledi. İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamına değinen Turan, "Ramazanın arifesinde Gazze'de, 70 yıldır işgale direnen, geri dönüş için mücadele veren Filistin halkı, yalın ayaklarıyla, çıplak elleriyle dünyanın en gelişmiş silahlarına sahip olan siyonist haydutlara karşı mücadele verirken, hunharca katledildi. 64 kardeşimiz dünyanın suskunluğunun gözü önünde hunharca şehit edilirken, 3 bin civarında kardeşimiz de maalesef gazi oldu." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'ü "kırmızı çizgi" olarak nitelediğini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ifadesini fiili ile de ortaya koyuyor. Dünyanın bütün egemenlerine rağmen, Kudüs davasına, bedeli ne olursa olsun, sahip çıkmaya devam ediyor. Bizler yol arkadaşları olarak, aynı duygu ve düşüncedeyiz. Bu topraklarda yaşayan milletimizin ecdadı, 4 yüzyıl Filistin topraklarına ve Kudüs'e hizmet etti. Adaletle ve merhametle hizmet etti. Bizler, Kudüs'ü ve Filistin topraklarını kendi vatanımız bildik. Orada yükselen feryadı kendi evimizden yükselen bir feryat olarak gördük. Filistin marşlarıyla ezgileriyle ilahileriyle yetiştik. Oradan bir gözyaşı, bir feryat yükseldiğinde kendimizi can evimizden vurulmuş gibi hissettik." - "Kudüs bizim namusumuz" AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da Kudüs'ün Müslümanlar için çok önemli olduğunu belirterek, "Kudüs bizim için çok önemli. Kudüs bizim namusumuz. Onun için biz Kudüs'ü çok önemsedik ve çok önemseriz. En son yapılan ve yaklaşık 70 kardeşimizin şehit edildiği Kudüs'de yaşanan vahşet, terör faaliyeti bizim yüreğimizi çok acıtmıştır." dedi.