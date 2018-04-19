Filistin Ulusal Konseyi toplantısı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), bu ay sonunda işgal altındaki Batı Şeria'da yapılması planlanan Filistin Ulusal Konseyi toplantısına katılmayacağını açıkladı.
FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, FHKC ile Fetih hareketi heyetleri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen diyaloğun dün akşam sona erdiği, görüşmelerde ve bu ay sonunda yapılması planlanan Filistin Ulusal Konseyi toplantısının ertelenmesini ve tüm grupları bir araya getirecek ulusal konsey toplantısı için çalışmalara devam edilmesini istedikleri belirtildi.
Açıklamada, heyetler arasında Filistin Ulusal Konseyi toplantısının ertelenmesi konusunda bir anlaşmaya varılamaması üzerine FHKC'nin toplantıya katılmama kararı aldığı belirtildi.
FHKC'nin, tüm grupları bir araya getirecek ulusal konsey toplantısı için çalışmalara devam edeceği kaydedildi.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi'nden 7 Mart'ta yapılan açıklamada, Filistin Ulusal Konseyi toplantısının 30 Nisan'da yapılacağı belirtilmişti.
FKÖ Yürütme Komitesi üyesi Ahmed Mecdelani de toplantıya Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin katılmayacağını açıklamıştı.
- Filistin Ulusal Konseyi
Yurt içi ve dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Filistin Ulusal Konseyinin yönetim kurulu, Hamas ile İslami Cihad Hareketi dışındaki Filistinli gruplardan oluşuyor.
FKÖ'nün programını, planlarını ve siyasetini belirleyen Konseyin, örgütün yıllık çalışmalarını raporlama, komitelerin önerileri ve ekonomik göstergelerini inceleme ve değerlendirme görevi bulunuyor.
Filistinli grupların, bağımsız vekillerin ve Batı Şeria ile Gazze'deki Filistin yönetimine bağlı milletvekillerinin üyesi olduğu konseyde Hamas ile İslami Cihad yer almıyor.
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