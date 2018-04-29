Filistin Ulusal Konseyi'nin toplanmasına yönelik tepkiler

Filistin Ulusal Konseyi'nin yarın Ramallah'ta toplanma kararı alması, Hamas Hareketi, İslami Cihad Hareketi ve önde gelen Filistinli bazı isimlerin tepkisine neden oldu.

Filistin Ulusal Halk Kongresi adı altında birleşen Filistinli gruplar ve otoriteler, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) en üst yürütme organı olan Ulusal Konsey'in yarın gerçekleşecek toplantısı öncesinde Gazze'de basına açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına katılan Gazze'deki Filistin Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, birçok kişinin itirazına ve Batı Şeria'daki İsrail işgaline rağmen "yüzyılın anlaşması" olarak sunulan projeyi geçirmek için Ulusal Konsey'in yarın toplanmasında ısrar ettiğini söyledi.

Bahr, Yasama Meclisi'nin Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap parlamentolarına acil mektup göndererek, söz konusu oturumun Filistin'deki bölünmeyi derinleştirme ve "yüzyılın anlaşması" projesinin kabul edilmesi gibi riskler taşıdığının anlatıldığını ifade etti.