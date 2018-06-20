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Filistin ve Malta dışişleri bakanları Ramallah'ta görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Filistin ve Malta dışişleri bakanları Ramallah'ta görüştü

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Malta Dışişleri ve Ticaret Geliştirme Bakanı Carmelo Abela ile ikili ilişkileri görüşmek üzere bir araya geldi.

Maliki, konuk bakan Abela ve beraberindeki heyeti Ramallah kentindeki bakanlık ofisinde kabul etti.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, mevkidaşı Abela ile iki ülke arasındaki ilişkileri, bu ilişkileri geliştirme yolları ve karşılıklı iş birliğinin yanı sıra ortak öneme sahip uluslararası konuları ele aldıklarını söyledi.

Eğitim, ekonomi, ticaret, kültür, turizm, tarım ve özel sektör alanlarında iş birliğinin artırılmasının önemi konusunda görüş birliğine vardıklarını belirten Maliki, Ortak Hükümet Komitesi'nin iş birliğini güçlendirmek için Dışişleri Bakanlığı merkezinde iki gün sürecek toplantılara başladığını ifade etti.

Maliki ayrıca bölgedeki siyasi gelişmeleri, ABD'nin İsrail tarafgirliği ve "yüzyılın anlaşması" olarak bilinen ABD planının ortaya koyacağı tehlikelerin de ele alındığını aktardı.

Malta Dışişleri ve Ticaret Geliştirme Bakanı Abela da ülkesinin Filistin ile iş birliği ve koordinasyonu sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Abela, Filistin'in bölgede barışı sağlamak için harcadığı çabayı ve iki devletli çözüm kapsamında Filistin devleti kurulmasını desteklediklerini söyledi.

Malta Dışişleri ve Ticaret Geliştirme Bakanı Abela, beraberindeki heyetle iki gün sürecek Ortak Hükümet Komitesi çalışmalarına katılmak üzere bugün Ramallah'a geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Filistin malta

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