Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüdüler

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen yürüyüşte, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu durumu protesto eden Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesi, Türkiye ve Filistin bayrakları taşınarak, sessizce protesto edildi.

36'ncı Gençlik Haftası kutlama programı Manisa'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş ile başladı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nın önünden başlayan yürüyüşe, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, engelliler, sporcu öğrenciler, antrenörler ve veliler katıldı. Yürüyüşte, sporcular Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü. Önde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşınırken, sporcu öğrenciler aileleriyle birlikte ellerindeki Filistin bayraklarını salladı. Yürüyüşte İsrail ve ABD protesto edildi. Gazze'de İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinliler için Türkiye'de 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle slogan atılmadı. Yaklaşık 300 kişi, çelenk sunma töreninin gerçekleştirileceği Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı'na kadar sessizce yürüdü. Kutlama programı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunma töreni ile son buldu.

Törende konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Öztürk, 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası'nda bu yıl Türkiye'de 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle eğlence yapılmayacağını belirterek, "Bu hafta içerisinde 17 ilçemizde çeşitli spor müsabakalarımız olacak. Fakat 3 gün yas günü geçtikten sonra 19 Mayıs'ımızı coşkulu bir şekilde kutlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. Yürüyüşte ve çelenk sunma töreninde Türk bayraklarıyla Filistin bayraklarının yan yana durmasına da değinen Öztürk, "Hassas bir milletiz. Velilerimizden ve sporcu öğrencilerimizden Filistin bayrakları açanlar oldu. Bununla gurur duyuyoruz. Bizler mazlumun ve garibin yanında olan bir milletiz. Böylede olmaya devam edeceğiz. Bu nedenden dolayı Filistin bayrakları açılmıştır" dedi.