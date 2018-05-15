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Filistin, Yahudi yerleşim birimlerini UCM'ye taşıyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 02:27 | Son Güncelleme

Filistin yönetimi, Gazze sınırındaki olayların ardından, Yahudi yerleşim birimlerinin UCM'ye taşınmasının da yer aldığı bir dizi karar aldı

RAMALLAH (AA) - Filistin yönetimi, Yahudi yerleşim birimleri inşasını Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşımaya karar verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze sınırındaki gösterilerde yaşananların ardından Filistin yönetimince alınan kararlara ilişkin bilgi verdi.

Ureykat, Filistin yönetiminin, "Yahudi yerleşim birimleri inşasını resmi olarak UCM'ye taşımaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) olağanüstü toplantıya çağrılmasına, Filistin'in uluslararası ajanslara üye olmasına, Filistin Ulusal Konseyinde alınan kararın uygulanması ve Filistin-İsrail ilişkilerinin sınırlandırılması için FKÖ Merkez Komitesi, Yönetim Kurulu ve hükümet üyelerinden oluşacak bir komite kurulmasına" karar verdiğini duyurdu.

Filistin Ulusal Konseyi 3 Mayıs'ta, FKÖ Yönetim Kurulunu "1967 sınırlarında Filistin devletini tanıyıncaya, Doğu Kudüs'ün ilhakı kararı ve yerleşim birimleri inşasını durduruncaya kadar" İsrail'in tanınmasını askıya almakla görevlendirmişti.

Filistin yönetimi dün Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı'nda toplanmıştı.

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Filistin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat Ucm

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