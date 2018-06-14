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"Filistin yönetimi barışa olan inancını kaybetmedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:42 | Son Güncelleme

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah: - "Filistin yönetimi barışa olan inancını kaybetmiş değil ve işgalden kurtularak, 1967 sınırlarında modern, bağımsız bir ülke kurmak için çaba göstermeye devam edecektir"

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Bulgar mevkidaşı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmede Filistin yönetiminin barış ümidini koruduğunu dile getirdi.

Filistin Başbakanı Hamdallah, resmi ziyaret için Filistin'e gelen Bulgaristan Başkanı Borisov ile Ramallah şehrinde bir görüşme yaptı.

Hamdallah'ın, konuğu Borisov'u Başbakanlık Ofisinde resmi törenle karşılamasının ardından iki başbakan heyetler arası görüşmeye geçti.

Konuk başbakana ülkesinin Filistin meselesindeki duruşundan dolayı teşekkür eden Hamdallah, Borisov'u Filistin'de görmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Görüşmede Filistin meselesinin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamdallah, ABD'nin İsrail-Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması için hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması"nı kabul etmediklerini vurguladı.

Filistin yönetiminin Filistin halkının tarihi haklarından ödün verilmesini asla kabul etmeyeceğini belirten Hamdallah, "Filistin yönetimi barışa olan inancını kaybetmiş değil ve işgalden kurtularak, 1967 sınırlarında modern, bağımsız bir ülke kurmak için çaba göstermeye devam edecektir." dedi.

Heyetler arası görüşmenin ardından Filistin ile Bulgaristan arasında eğitim alanında anlaşma imzalandı.

Bulgaristan Başbakanı Borisov, dün de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Filistin israil

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