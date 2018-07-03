Filistin yönetimi devlet statüsüne geçme seçeneğini değerlendiriyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin'in İsrail'e karşı "yönetim" statüsünden "devlet" statüsüne geçmek de dahil bütün seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

Filistin resmi ajansının haberine göre, Ramallah'ta Rusya, Çin ve Almanya büyükelçileri ile ayrı ayrı görüşen Ureykat, Filistin yönetiminin İsrail'e karşı 2012'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı gereği yönetim statüsünden devlet statüsüne geçmek de dahil tüm seçenekleri masada tuttuğunu ifade etti.

Ureykat, seçenekler arasında Filistin Ulusal Konseyi'nin İsrail ile siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarındaki ilişkileri kısıtlama ve işgal altındaki Filistin topraklarında olacak her şeyden İsrail'i sorumlu tutma kararının yürürlüğe konulmasının da bulunduğunu aktardı.

İsrail parlamentosunun, Filistinliler adına toplanan vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısını onaylanmasına da tepki gösteren Ureykat, bunun "hırsızlık ve korsanlık" olduğunu, Filistin yönetimin buna izin vermeyeceğini söyledi.

Ureykat ayrıca, Filistin yönetiminin, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü gibi bir dizi uluslararası kuruma dahil olması üzerinde durduğuna dikkati çekti.

Filistin 2012'de Birleşmiş Milletler'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü kazanmasından bu yana birçok uluslararası organizasyona katıldı.

