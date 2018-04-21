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Filistin yönetimi İsrail saldırılarına karşı BMGK'ye başvuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 00:33 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Redine: - "İsrail tarafından tekrarlanan acımasız saldırılara maruz kalan halkımızın korunmasını için BMGK'ye gideceğiz"

KUDÜS (AA) - Filistin yönetiminin, İsrail saldırılarına karşı Filistinlilerin korunması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başvuracağı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze sınırı ve işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail saldırılarına dikkati çekerek "Uluslararası camia halkımıza karşı saldırıları durdurmalı. İsrail'in tutumu sadece Filistin halkına karşı değil, uluslararası yasalara da tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Redine, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarının tekrar etmesi, Kudüs'ün işgal politikası gibi nedenler dolayısıyla Filistin siyasi hareketinin, Filistin halkına koruma sağlanması talebine odaklanacağını belirterek şunları kaydetti:

"İsrail tarafından tekrarlanan acımasız saldırılara maruz kalan halkımızın korunmasını istemek için BMGK'ye gideceğiz."

- 39 Filistinli şehit oldu

İsrail askerleri, barışçıl gösterileri kana bulamaya devam ediyor.

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde dün İsrail askerlerinin saldırılarında 4 Filistinli şehit oldu, 500'den fazla kişi yaralandı.

Son kayıplarla 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin saldırılarında şehit olan Filistinli sayısı 39'a yükseldi. Birçoğu İsrail askerlerinin açtığı gerçek mermilere hedef olan 4 bine yakın Filistinli de yaralandı.

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