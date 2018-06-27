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"Filistin yönetimi Yüzyılın Anlaşması'na katkı sağlıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

Hamas, Filistin yönetimini Gazze'ye yaptırım uygulayarak ABD'nin planlarına katkı sağlamakla suçladı

Hamas, Filistin yönetiminin Gazze'ye uyguladığı yaptırımlarla bölgeyi Batı Şeria'dan ayırma planları yapan ABD'ye yardım ettiğini bildirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı basın açıklamasında, Filistin yönetiminin Gazze'ye yaptırım uygulayarak, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen "barış planının hayata geçirilmesine katkı sağladığını" belirtti.

Kasım, "Filistin yönetiminin bu tutumu, ABD'nin planlarıyla yapmaya çalıştığı Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılması politikasının pratiğe geçirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminin, ulusal uzlaşı sürecini kasıtlı olarak sekteye uğrattığını kaydeden Kasım, yönetimin Filistin'le ilgili kararlarda bireysel hareket ettiğini dile getirdi.

Kasım, ABD ve İsrail'in planlarını uygulama yolunda Filistin bölünmüşlüğünü kullanmasından Batı Şeria yönetiminin sorumlu olduğunu aktardı.

Hamas'ın çeşitli Filistinli gruplarla iş birliği içinde olduğuna dikkati çeken Kasım, hareketin, Büyük Dönüş Yürüyüşü ve barışçıl eylemler aracılığıyla Yüzyılın Anlaşması'nı engelleyici bir tutum sergileyeceğine işaret etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

Filistinli gruplar, Batı Şeria yönetimin, Gazze'deki memurların maaşlarını kesme, yüzlercesini erken emekliliğe sevk etme gibi çeşitli uygulamalarla Gazze'ye karşı cezalandırma politikası ve yaptırım uyguladığını belirtiyor.

Batı Şeria merkezli Filistin hükümeti, Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 oranında kesintili ödüyordu. Memurlar uzun süredir maaş alamıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen planın, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin Gazze

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