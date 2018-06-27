"Filistin yönetimi Yüzyılın Anlaşması'na katkı sağlıyor"

Hamas, Filistin yönetiminin Gazze'ye uyguladığı yaptırımlarla bölgeyi Batı Şeria'dan ayırma planları yapan ABD'ye yardım ettiğini bildirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı basın açıklamasında, Filistin yönetiminin Gazze'ye yaptırım uygulayarak, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen "barış planının hayata geçirilmesine katkı sağladığını" belirtti.

Kasım, "Filistin yönetiminin bu tutumu, ABD'nin planlarıyla yapmaya çalıştığı Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılması politikasının pratiğe geçirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminin, ulusal uzlaşı sürecini kasıtlı olarak sekteye uğrattığını kaydeden Kasım, yönetimin Filistin'le ilgili kararlarda bireysel hareket ettiğini dile getirdi.

Kasım, ABD ve İsrail'in planlarını uygulama yolunda Filistin bölünmüşlüğünü kullanmasından Batı Şeria yönetiminin sorumlu olduğunu aktardı.

Hamas'ın çeşitli Filistinli gruplarla iş birliği içinde olduğuna dikkati çeken Kasım, hareketin, Büyük Dönüş Yürüyüşü ve barışçıl eylemler aracılığıyla Yüzyılın Anlaşması'nı engelleyici bir tutum sergileyeceğine işaret etti.