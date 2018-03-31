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Filistin yönetiminden Rusya'nın müzakere davetine olumlu yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Mecdelani: "Filistin tarafı olarak davete icabet etmeye hazır olduğumuzu beyan ettik. Ancak İsrail daveti kabul etmiyor"

Filistin yönetimi, Rusya'nın "Moskova'da Filistin-İsrail zirvesi gerçekleştirme" davetini kabul etmeye hazır olduklarını belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Mecdalani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin tarafı, Arap Barış Planı ve uluslararası kararlar temelinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır." dedi.

Teklifi İsrail'in reddettiğini ifade eden Mecdalani, Rusya'nın dünkü davetinin ilk olmadığını, daha önce de bu tür bir çağrının yapıldığını aktardı.

Mecdalani, "Filistin tarafı olarak davete icabet etmeye hazır olduğumuzu beyan ettik. Ancak İsrail daveti kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Gazze'de İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edilmesinin ardından Kuveyt'in talebi üzerine gerçekleştirdiği acil toplantıda Rusya, Filistin-İsrail zirvesi gerçekleştirme konusunda hazır olduğunu bildirmişti.

Rusya Filistin ve İsrail taraflarına yönelik bu davetini 2016 yılının Eylül ayında ve 2017 yılının Ekim ayında da yapmıştı. İsrail, Filistin tarafı olumlu karşılık verdiği bu iki daveti cevapsız bırakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Rusya Zirve

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