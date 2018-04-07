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Filistin yönetiminden uluslararası topluma Gazze çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 00:14 | Son Güncelleme

Filistin yönetimi, uluslararası topluma İsrail vahşetinin durdurulması çağrısında bulundu

RAMALLAH (AA) - Filistin yönetimi, Gazze'de yaşananlardan dolayı İsrail'i kınadı.

Filistin Haber Ajansı WAFA'da geçen haberde, "Devlet Başkanlığı, halkın barışçıl gösterilerine karşı işgal kuvvetlerinin yürüttüğü katliam operasyonlarını sert bir şekilde kınamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve Avrupa Birliğindeki temsilcilerinden uluslararası tüm tarafların harekete geçmesi için acil çalışma yapmasının istendiği, işgal kuvvetlerinin suçsuz ve silahsız insanları taammüden öldürdüğü aktarıldı.

Uluslararası topluma İsrail vahşetinin durdurulması için çağrıda bulunan Filistin yönetimi, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumdan işgal ordularına karşı silahsız Filistin halkının himaye edilmesini talep etti.

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterilerin İsrail'in tehditlerine rağmen mayıs ortalarına dek sürmesi bekleniyor. Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana 29 Filistinli şehit edilmişti.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin altı hafta boyunca devam edecek olmasının bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamış olması.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Gazze kınama

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