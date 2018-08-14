Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistin yönetiminin, Oslo anlaşmasından çekilmesinin çok yakın olduğunu duyurdu.
Bir televizyon programında konuşan Rucub, Oslo anlaşmasından çekilmelerinin çok yakın olduğunu söyledi ancak konuyla ilgili başka bilgi vermedi.
İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo anlaşmasıyla FKÖ İsrail'in mevcudiyetini, İsrail de FKÖ'yü Filistin halkının temsilcisi olarak tanımıştı. Anlaşmada, 5 yılı geçmeyecek bir süreyle geçici Filistin yönetiminin kurulmasına karar verilmişti.
Filistin Merkez Konseyinin çarşamba günü Ramallah'ta gerçekleştirmesi planlanan toplantıda, Filistin Ulusal Konseyinin son toplantısında alınan kararların yanı sıra geçici yönetimden devlet kurma aşamasına geçiş için mekanizmalar oluşturulması konularının görüşülmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme
Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması
Aydın-İzmir otobanında feci kaza: Çok sayıda yaralı var
İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar
Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!
Abdullah Gül'den Trump'a çok sert tepki
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Her şey bir anda oldu! Vahşi doğanın en acımasız anı
İnanılır gibi değil! Yıldırım çarptı, hayatta kalmayı başardı ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum