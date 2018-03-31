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Filistin’de milli yas ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

GAZZE (İHA)

GAZZE (İHA)

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Diyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardıDiyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardı
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