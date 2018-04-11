Filistin'de Osmanlı arşivinden Kudüs belgeleri sergisi

Türkiye Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ünal program kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, temelde Türkiye'deki Osmanlı arşivlerine dayalı olarak yapılan serginin, Kudüs'te bulunan tarihi arşivler ve Osmanlı dönemine ait bazı kayıtların da olduğu 50 adet belge, görsel, kroki ve harita gibi çeşitli malzemelerden oluştuğunu anlattı.

Serginin, özellikle Osmanlı döneminde Filistin'de farklı dinlerin bir arada huzurlu bir şekilde yaşadığına dair önemli kayıtları ihtiva ettiğini kaydeden Ünal, o dönemlerde birçok dine mezhebe mensup inanın hoşgörü içinde yaşadıklarını, ibadetlerini yapabildiklerini söyledi.

Etkinlik ile Osmanlı devletinin bu adaleti sağlayabilmek için yayınlamış olduğu birtakım fermanlar ve almış olduğu bazı kararları gösterme fırsatı bulduklarını aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Filistin tarafının burada en üst düzeyde temsil edilmesinden, farklı din ve mezhepten birçok kişinin şu anda burayı geziyor olmasından son derece mutluyuz. Tarihi hafızaya ve sadece arşivlere dayalı olarak yapılmış olan bu çalışma doğru ve gerçek bilginin ortaya konulması açısından önemlidir. Tarihte de insanlar birlikte yaşadı, sıkıntılarla karşı karşıya geldi. Belgeler, bu sıkıntılara ne kadar hakkaniyetli çözüm bulunduğunu gösteriyor, günümüz dünyasına da tarihten çok güçlü bir mesaj veriyor. Bu mesaj, hiçbir dine, mabede dokunmama ve insanların ibadetlerini yapabilmesi için hoşgörüyü, hakkaniyeti ve adaleti sağlama şeklindedir."