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Filistin'de ulusal yas ve genel grev ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Filistin'de ulusal yas ve genel grev ilan edildi

RAMALLAH (AA) - ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilenler için Filistin'de "ulusal yas" ilan edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliamda şehit düşenler için yarının ulusal yas günü olacağını ve genel greve gidileceğini belirtti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 43 Filistinliyi şehit etmiş, 448'i gerçek mermiyle olmak üzere bin 693 Filistinliyi yaralamıştı.

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ABD Gazze Kudüs ulusal yas

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