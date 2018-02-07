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"Filistin'de yaşananlara dair farkındalık yaratılacak"

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: -İslam'ın ilk kıblesi ve üçüncü en kutsal mescidi Harem-i Şerif'in de yer aldığı Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazası hepimiz için büyük hassasiyet taşımaktadır" -"Uluslararası "İİT Gençlik Başkenti" programı, Müslüman gençlerin yetenek ve yaratıcılıklarının gelişmesi, toplumsal yaşamda görünürlüğünün artması ve aralarındaki dayanışmanın güçlendirilmesinde önemli bir araç olmuştur" -"Kudüs 2018 İİT Gençlik Başkenti Programı kapsamında yapılacak etkinliklerin, Kudüs'ün bu statüsünü pekiştireceğine şüphe bulunmamaktadır" -Kudüs'ün İİT Gençlik Başkenti seçildiği 2018 yılında, Bakanlığımızca "Medeniyetimizin Keşfi: Kudüs" projesini hayata geçirdik. 90 kişiden oluşan ilk gençlik heyetimiz, 1-2 Şubat'ta Kudüs'ü ve Filistin'in diğer şehirlerini ziyaret ettiler"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programı kapsamında Filistin'de yaşananlara dair farkındalık yaratılarak insanların dikkatinin bölgeye çekileceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İstanbul merkezli İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ve Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Bakan Bak, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanlığı'nda düzenlenen programdaki konuşmasında, programın, Müslüman gençler arasında dayanışmayı artırdığını ve birlik duygusunu güçlendirdiğini belirterek, "İslam'ın ilk kıblesi ve üçüncü en kutsal mescidi Harem-i Şerif'in de yer aldığı Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazası hepimiz için büyük hassasiyet taşımaktadır." dedi.

"Uluslararası "İİT Gençlik Başkenti" programı, Müslüman gençlerin yetenek ve yaratıcılıklarının gelişmesi, toplumsal yaşamda görünürlüğünün artması ve aralarındaki dayanışmanın güçlendirilmesinde önemli bir araç olmuştur." diyen Bakan Bak, "Kudüs 2018 İİT Gençlik Başkenti Programı kapsamında yapılacak etkinliklerin, Kudüs'ün bu statüsünü pekiştireceğine şüphe bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bak, Kudüs'ün 2018 İİT Gençlik Başkenti seçildiğini belirterek, "Bu kapsamda, 2018 yılında Filistin'de ve farklı üye ülkelerde bir dizi etkinlik düzenlenecektir. Böylece, Filistin'de yaşananlara dair farkındalık yaratılarak, insanların dikkati bölgeye çekilecektir." şeklinde konuştu.

Türkiye'de gençlerin heyecanlı olduğunu, Kudüs'e gelmek, Kudüs'ü görmek ve Kudüs'ü yaşamak istediklerini belirten Bak, "Biz de onların taleplerini yerine getiriyoruz. Kudüs'ün İİT Gençlik başkenti seçildiği 2018 yılında, bakanlığımızca "Medeniyetimizin Keşfi: Kudüs" projesini hayata geçirdik. 90 kişiden oluşan ilk gençlik heyetimiz, 1-2 Şubat'ta Kudüs'ü ve Filistin'in diğer şehirlerini ziyaret ettiler." dedi.

Öte yandan Bakan Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun temellerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldığını hatırlatarak, "Kudüs bizim için çok önemli, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs barış şehridir. Kudüs mahzun." diye konuştu.

ABD yönetiminin Kudüs kararına dikkati çeken Bak, İİT Dönem Başkanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs için ortaya koyduğu çabalara vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözünü hatırlatan Bak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tüm gençlerimizi, tüm milletimizi Kudüs'ü ziyarete, Kudüs'e sahip çıkmaya davet etti. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak önemli programlar hazırlıyoruz."

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Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak İİT İKGF-Dİ

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