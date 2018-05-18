İSTANBUL (AA) - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Filistin'deki mevcut durumun devam etmesinin, her yerde gerçek devrimlere neden olacağını söyledi.

Merzuki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkının yaşadıkları karşısında Arapların seferber olması ve sokaklara çıkarak baskı uygulamasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Eski Cumhurbaşkanı, mevcut durumun devam etmesinin sosyal patlamalara sebep olacağını dile getirerek "Filistin'deki olaylar gerçek devrimlere yol açacak." ifadesini kullandı.

İsim vermeksizin bazı tarafların Filistin davasını tasfiye etmeyi ve Arap baharını bitirmeyi hedeflediğine dikkati çeken Merzuki, bu meydan okumalara ve zorluklara karşı koymak gerektiğini dile getirdi.

- "Barışçıl direniş, İsrail'i köşeye sıkıştıracak"

Filistin'deki barışçıl gösterilerin devam etmesi ve Arap halklarının da harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Merzuki, şunları kaydetti:

"Her yönden abluka altına alınmış olan Filistin halkı, askeri saldırıya uğradığında kendisini savunma hakkına sahiptir. Filistin'deki barışçıl direniş, İsrail'i köşeye sıkıştıracaktır."

- Merzuki'den İsrailli büyükelçileri sınır dışı edin çağrısı

ABD tarafından gündeme getirilen "yüzyılın anlaşması" projesine de değinen Merzuki, bu tür projelerle Filistin davasının tasfiyesinin hedeflendiğini savundu.

Merzuki, ayrıca Arap ülkelerindeki "İsrail büyükelçilerinin ve diplomatlarının sınır dışı edilmesi" çağrısında bulundu.

