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Filistin'deki sağlık sektörü kritik durumda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 00:59 | Son Güncelleme

Filistin Sağlık Bakanı Avvad, Filistin'deki sağlık sektörünün İsrail işgali nedeniyle kritik bir durumda olduğunu belirtti

Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avvad, Filistin'deki sağlık sektörünün İsrail işgali nedeniyle kritik bir durumda olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Avvad, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Ramallah'taki ofisinde bir araya geldi. İkili Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki sağlık durumunu ele aldı.

Avvad, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana İsrail'in sağlık personeli ve ilk yardım görevlilerine yönelik, ambulansların engellenmesi ve sağlık ekiplerinin hedef alınması gibi 35'den fazla ihlalinin tespit edildiğini bildirdi.

Ghebreyesus'u, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 500 bin çocuğun psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyduğunu ortaya koyan çalışması konusunda bilgilendiren Avvad, DSÖ'yü ülkesindeki sağlık sistemine yönelik adaletsizliği ortadan kaldırmak için baskı oluşturmasını istedi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da Gazze Şeridi'ndeki kurumların çalışmalarını sürdürebilmesi için gereken tıbbi ekipman ile hastanelerin hizmet vermesini sağlayacak enerjinin sağlanması çağrısında bulundu.

Avvad'a hitaben Ghebreyesus, "Yüzleştiğiniz siyasi sıkıntıların boyutunu biliyoruz ve bu problemleri hafifletecek siyasi çözüme ulaşılmasını umuyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil

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