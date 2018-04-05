Filistin’deki saldırı Bursa’da protesto edildi

Filistin’deki ‘Toprak Günü’nün’ 42. yılında düzenlenen “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında İsrail’in düzenlediği ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırı Bursa’da sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda İHH öncülüğünde toplanan kalabalık Filistin’deki ‘Toprak Günü’nün’ 42. yılında düzenlenen “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında İsrail’in düzenlediği saldırıyı protesto etti. İsrail başta olmak üzere İsrail’i destek veren ülkeler aleyhinde slogan atan grup Filistinli Müslümanların yanında olduklarını vurguladı.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Bursa Özgür-Der Başkanı Aziz Avar, Filistin’de 1948 yılından beri işgal altında olduğunu ifade ederek, “Siyonist terör devleti 1948’den beri işgal altında tuttuğu Filistin’de 1976 yılında da topraklarını ellerinden alınıp 750 bin kişinin sürgün edilmesi ve buna itiraz eden 6 sivili şehit edilmesinin 42. yıl dönümündeyiz. Filistinliler o günden beri 30 Mart’ı ‘Toprak Günü’ ilan ederek, “Büyük dönüş yürüyüşü” adlı anma toplantıları düzenlemektedir. Bu günde Gazze halkının tamamen sivil amaçla yapılan bu anmaları engellemek için terör devletinin kardeşlerimizin üzerine keskin nişancı ve gaz bombalarıyla saldırması, bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşmektedir” dedi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) toplantıya çağrılmasının ABD tarafından veto edildiğini belirten Avar, “Komisyon kurulması dünyadaki katillerin hamisi ABD tarafından veto edilmiştir. Rusya ve ABD gibi katillerin kuklası olan BM, güvenlik konseyinden yardım beklemenin bir anlam ifade etmediğini biliyor. Bununla beraber aynı zamanda bu katillerin bölgemizdeki suç ortaklarını da biliyoruz. Filistin’deki direnişin ve gösterilerin İslam’a göre caiz olmadığına dair fetva veren Suud Bel’amları ve krallarının bu işgale destek verdiklerini de görüyoruz” diye konuştu.

Filistin’den gelen Gazze Rowad İnsani Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Raid Saati, yorulmadan yılmadan mücadele edeceklerini söyleyerek, “Sizin gibi meselemizi ve toprağımızı savunan millet var oldukça biz dimdik duracağız. Rahmetli hocamız Necmettin Erbakan, ‘Kudüs sadece Filistinlilerin değil, tüm Müslümanlar için önemlidir’ demişti. Biz Kudüs için kanımızı vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Grup dua edilmesinin ardından slogan atarak dağıldı.