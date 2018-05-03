Organizatörlerin yarış etaplarının işgal altındaki topraklardan geçmediğini ileri sürdüğü ancak etapların 10 kilometresinin işgal altındaki Filistin topraklarına inşa edilen Yahudi yerleşim bölgelerinin de aralarında bulunduğu Kudüs'te gerçekleşeceği bilgisine yer verildi.

İsrail'in Kudüs'ten başlayacak bisiklet yarışını kutsal kent ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki iddialarını pazarlamak için kullanacağı uyarısında bulunulan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin dünya çapında izlenen bu yarışmanın başlangıcı için Kudüs'teki Eski Şehir surları yakınlarını seçtiğinin altı çizildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yarışın İsrail tarafından sömürülen işgal altındaki Filistin topraklarından geçeceği belirtilerek yarışmanın organizatörlerine "hukuki takip" uyarısında bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca "Bu, uluslararası meşruiyetin, hukukun ve kararların açıkça ihlalidir." denildi.

En popüler spor dallarından bisikletin en önemli üç organizasyonundan biri ve bu yıl 101'incisi düzenlenecek olan İtalya Bisiklet Turu (Giro d’Italia) tarihinde ilk kez Avrupa dışında başlayacak. İşgal altındaki Kudüs'te yarın başlayacak olan bisiklet turu, bazı Kudüs ilçelerinin yanı sıra Hayfa, Tel Aviv, Bi'ru's-Seba ve Eilat kentlerini de kapsayacak.

Filistinliler, Kudüs'te düzenlenecek bu ve benzeri uluslararası organizasyonları İsrail'in Kudüs'ü resmen başkenti olarak tanıtma çabası olarak görüyor.

- Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

BGMK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, 6 Aralık 2017’de Başkan Donald Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

