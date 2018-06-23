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Filistin'den ABD heyetiyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 18:41 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne: "ABD heyetinin, siyasi manevralar yaparak ve tarihi çarpıtmaya çalışarak sahte gerçekler üretilebileceği vehminden kurtulması gerekiyor"

Filistin yönetimi, ABD'nin bir Filistin devleti kurulmasını engellemek için alternatif siyaset ve projeler üretmeyi bırakması gerektiğini bildirdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve beraberindeki heyetin bölge ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler ile anlaşma hazırlıklarının sonuç getirmeyeceğini ifade etti.

"ABD heyetinin, siyasi manevralar yaparak ve tarihi çarpıtmaya çalışarak sahte gerçekler üretilebileceği vehminden kurtulması gerekiyor." diyen Ebu Rudeyne, ABD'nin bir Filistin devleti kurulmasını engellemek için alternatif siyaset ve projeler üretmeyi bırakması gerektiğini dile getirdi.

Ebu Rudeyne, gerçek barışın, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve bu bağlamda iki devletli çözümü öngören uluslararası kararlara bağlı kalmayı gerektirdiğini kaydetti.

"Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planı görüşmek üzere Ortadoğu turuna çıkan Kushner ve Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, salı gününden itibaren Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin Nebil Ebu Rudeyne

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