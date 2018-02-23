Filistin'den ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

RAMALLAH (AA) - ABD'nin İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma kararına sert tepki gösteren Filistinli liderler, Washington yönetiminin bu "tek taraflı adımının meşru kabul edilemeyeceğini" belirterek Başkan Donald Trump ve ekibinin dünya tarafından "sorunun bir parçası" olarak görüldüğünü ifade etti.

Filistin resmi haber ajansına WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma kararına ilişkin, "Bu, kabul edilemez bir adım. Tek taraflı adımlar, kimseye meşruiyet kazandırmayacak ve bölgede barışı sağlama çabalarına engel olacak. Kapsamlı ve adil bir barış, uluslararası kararlar ve iki devletli bir çözüm ilkesi temelinde sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mamhud Abbas'ın önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) konuşmasında dile getirdiği "İsrail ile barış sürecinin yeniden başlatılması için uluslararası bir konferans başlatılması" teklifinin, "bölgede ve dünyada barışı gerçekleştirmenin tek ve gerçekçi yolu olduğunu" kaydetti.