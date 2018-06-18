Filistin yönetimi, ABD'nin "insani yardım" adı altında Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırmaya çalıştığını belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudayne, "ABD ve İsrail'in insani yardım adı altında Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırma planlarının, Filistin halkı ve yönetimi tarafından hiç bir şekilde meşru olarak kabul edilmeyeceğini" ifade etti.

Bu planlarla Filistin ulusal projesini baltalamayı ve Gazze'yi insani bir meseleye indirgemeyi hedeflediklerini kaydeden Ebu Rudayne ayrıca "yüzyılın anlaşması" olarak bilinen ABD'nin siyasi barış planıyla ilgili de hiçbir fikre yanaşmayacaklarını yineledi.

İsrail gazetesi "Hareetz"in İsrailli bazı kaynaklara dayandırdığı bugünkü haberinde, ABD'li bir heyetin, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde Gazze Şeridi'ne yardım hedefiyle kurulacak projelere yüz milyonlarca dolar yatırım yapmaları için bazı Arap ülkelerini ikna etmeye çalıştığı ifade edilmişti.

Haberde ayrıca bu fikrin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın önümüzdeki günlerde, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve İsrail'e gerçekleştirecekleri ziyaretler sırasında söz konusu ülkelere sunulacağı kaydedilmişti.

Filistinli bazı yetkililer de ABD yönetiminin, "Gazze Şeridi'nde bir devlet kurulması, Batı Şeria'da sınırlı özerkliğin yanı sıra İsrail'in Kudüs'ün hem doğu hem de batısında kontrolü elinde bulundurduğu bir siyasi çözümü" hayata geçirmeye çalıştığını ifade ediyor.

