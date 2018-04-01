Filistin'den Arap Birliğine olağanüstü toplantı çağrısı

KAHİRE (AA) - Filistin, Arap Birliğine, "İsrail'in işlediği suçlara" ilişkin olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.
Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin, Arap Birliğine "İsrail'in işlediği suçlar ve Büyük Dönüş Yürüyüşü'ndeki sivil gösterilerde güç kullanmasıyla" ilgili daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplantı yapılması talebinde bulunduğunu belirtti.
Luh, dün yaptığı yazılı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün, "Filistinli mültecilere zarar veren herhangi bir uzlaşının kabul edilmeyeceğini" vurgulamak için düzenlendiğine dikkati çekerek, İsrail'in Filistinlilere yönelik vahşi katliamlar gerçekleştirdiğini vurgulamıştı.
- Filistin Toprak Günü'nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü"
Filistinli gruplar, "30 Mart Toprak Günü" dolayısıyla Gazze-İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" düzenleneceğini açıklamıştı.
Filistinli taraflar, her fırsatta yürüyüşün "barış yanlısı" olduğunu vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ise yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırılması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni verdiğini belirtmişti.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, geçen cuma günü başlayan Toprak Günü’nün 42’nci yıldönümü nedeniyle yapılan ve halen devam eden barışçıl eylemlere, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahalesi sonucu 17 Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi yaralanmıştı.
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