Filistin'den Arap Birliği'ne toplanma çağrısı

KAHİRE (AA) - Filistin yönetimi, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusunu görüşmek üzere Arap Birliği'nin çarşamba günü temsilciler düzeyinde toplanmasını talep etti.

Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatı üzerine Arap Birliği'ne temsilciler düzeyinde çarşamba günü toplanması yönündeki talebi ilettiğini belirtti.

Arap Birliği ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Donald Trump Başkanlığındaki ABD Yönetimi, 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını duyurarak, başkent Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise İsrail’in kuruluş yıl dönümü olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde Kudüs’e taşıyacağını açıklamıştı. Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat da daha önce yaptığı açıklamada, devlet temsilcilerini, diplomatları ve sivil toplum kuruluşlarını ABD'nin 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı büyükelçilik açılış törenini boykot etmeye çağırmıştı.