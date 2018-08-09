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Filistin'den dünyaya Gazze çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

Filistin hükümeti, uluslararası camiaya İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları durdurması için acil müdahale çağrısı yaptı

RAMALLAH (AA) – Filistin hükümeti, uluslararası camiaya İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları durdurması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hükümeti ile ABD yönetimi Gazze Şeridi'ndeki gerilim ile 11 yıldır sürdürülen ablukadan sorumludur." ifadelerini kullandı.

Mahmud, İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırıları durdurması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Açıklamasında ayrıca Filistin ulusal birliğinin önemine vurgu yapan Mahmud, "Filistin davasına yönelik tehditler, uzlaşma ve ulusal birliğin derhal sağlanmasını gerektiriyor. Bu da Mısır'ın ara buluculuğuyla yapılan anlaşmaya göre Gazze Şeridi'nde idarenin Filistin hükümetine devredilmesiyle gerçekleşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

- İsrail'in saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğunun da aralarında olduğu 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu ise çarşamba akşamından bu yana Gazze'de Hamas'a ait 140'tan fazla hedefin vurulduğunu, buna karşın Gazze'den de 80 roket atıldığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin Gazze Şeridi Hamas israil

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